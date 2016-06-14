Россияне, которые участвовали в столкновениях в Марселе, были хорошо натренированы для драк - прокурор

Об этом в понедельник, 13 июня, заявил во время пресс-конференции прокурор Марселя Брайс Робин, передает Deutsche Welle.

"В столкновениях участвовали 150 фанатов России, которые на самом деле были хулиганами. Эти люди были хорошо подготовлены к очень быстрым и крайне жестоким действиям. Это были чрезвычайно хорошо натренированные люди", - заявил прокурор, добавив, что полиция оказалась неготовой их задержать, сообщает Reuters.

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Робин заявил, что в понедельник состоится суд над задержанными из-за столкновений десятью болельщиками - шестью британцами, тремя французами и одним австрийцем. Прокуратура потребует для них тюремного заключения и запрета в дальнейшем на въезд во Францию. Кроме того, прокурор сообщил, что в отношении двух российских болельщиков было принято решение о выдворении их из страны.

Как сообщал УНИАН, три человека были высланы из Франции за противоправное поведение во время Евро-2016. При этом, ни одного из 150 российских хулиганов, которые принимали участие в драке в Марселе, правоохранители определить и привлечь к ответственности не смогли.