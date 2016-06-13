Евро-2016. Италия обыграла сборную Бельгии

Сборная Италии обыграла Бельгию в матче первого тура группы Е на Евро-2016. Игра завершилась со счетом 2:0.

В первые полчаса игры обе команды команды не хотели брать на себя инициативу, пока Италия не открыла счет. Леонардо Бонуччи длинной передачей вывел Эммануэле Джаккерини один на один с вратарем соперника Тибо Куртуа, и итальянский полузащитник "Болоньи" не оставил шансов оппоненту.

После этого Бельгия заметно активизировалась и создала несколько голевых моментов, но ни Ромелу Лукаку, ни вышедший на замену Дивок Ориги их реализовать не смогли. Кроме того, на протяжении всего матча здорово действовала оборона итальянцев, полностью составленная из игроков "Ювентуса".

А в самом конце матча итальянцам удалась удачная контратака, которая завершилась красивым и точным ударом с близкого расстояния в исполнении форварда "Саутгемптона" Грациано Пелле - 2:0.

Как сообщал УНИАН, в другом матче группы Е сборные Швеции и Ирландии сыграли вничью 1:1.

Бельгия - Италия - 0:2 (0:2)

Гол: Джаккерини (32), Пелле (90+2)

Б: Куртуа, Симан (Карраско, 76), Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан (Мертенс, 62), Де Брейне, Феллаини, Азар, Лукаку (Ориги, 72);

И: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 58), Пелле, Эдер (Иммобиле, 75);

Предупреждения: Кьеллини, Эдер, Бонуччи, Мотта.