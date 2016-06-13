Евро-2016: Ирландия и Швеция разошлись миром

Сборные Ирландии и Швеции сыграли вничью в матче первого тура группы E на Евро-2016. Матч завершился со счетом 1:1.

Первый тайм гораздо активнее провели ирландцы, но их преимущество воплотилось в гол лишь в начале второй половины игры. На 48-й минуте Уэсли Хулаган, воспользовавшись передачей от Шеймуса Коулмэна, с лету поразил ворота Андреаса Исакссона.

После того, как счет изменился, Ирландия отдала инициативу шведам. На 71-й минуте Златан Ибрахимович делал прострел вдоль вратарской линии, и мяч в свои ворота срезал Киран Кларк.

Ирландия - Швеция - 1:1 (0:0)

Голы: Хулахан (48) - Кларк (71, в свои ворота);

И: Рэндольф, Коулмэн, О'Ши, Кларк, Брэди, Маккарти (Макгиди, 85), Уилан, Уолтерс (Маклин, 63), Хулахан (Кин, 78), Хендрик, Лонг;

Ш: Исакссон, Лустиг (Йоханссон, 45), Нильссон-Линделоф, Гранквист, Ольссон, Ларссон, Левицки (Экдаль, 86), Форсберг, Чельстрем, Ибрахимович, Берг (Гвидетти, 59);

Предупреждения: Маккарти, Уилан - Нильссон-Линделоф.