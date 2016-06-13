Süddeutsche Zeitung: Российские фанаты бушуют, а министр спорта подает им знаки

Об этом пишет Йоханнес Аумюллер в статье "Российские фанаты бушуют, а министр спорта подает им знаки", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Недавняя запись Александра Шпрыгина в социальных сетях напоминает насмешливое дополнение ко всем событиям. "11 июня 2016 года, выдающийся день", так написано над фотографией сборной России, которая празднует невероятный счет 1:1 после матча с Англией. Так было до драки ее фанатов. Шпрыгин – это не просто какой-нибудь зритель, он – глава Всероссийского объединения болельщиков, и сейчас довольно востребован. Поскольку, когда было сделано это фото игроков сборной, всего в нескольких метрах от Шпрыгина начались жестокие нападения российских болельщиков. Несмотря на дежурных, они прорвались в соседний блок, к британским зрителям, некоторым из них даже пришлось скрыться во внутреннем помещении.

В воскресенье Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил, что дисциплинарный комитет проведет расследование в отношении Российского футбольного союза. Речь идет о нападениях болельщиков в конце игры, а также о расистском поведении и бросании фейерверков. Комитет не будет вести расследование в отношении Футбольной ассоциации Англии, потому что проступки ее фанатов были совершены вне стадиона, который подпадает под юрисдикцию УЕФА.

Ожидается, что во вторник дисциплинарный комитет примет решение: скорее всего, крупный штраф. В случае России речь идет о рецидивистах. На Евро-2012 в Польше и Украине ее болельщики также совершили нарушения. Тогда было вынесено решение о штрафе на сумму более 120 000 евро, ассоциация также пригрозила лишить сборную шести очков в квалификации на Евро-2016, но до этого не дошло. Вне зависимости от решения дисциплинарной комиссии Исполнительный комитет УЕФА в воскресенье предупредил Россию и Англию, что в случае повторения подобных беспорядков, как в Марселе, возможно исключение из чемпионата.

На многих стадионах есть "твердое ядро" ​​ультраправых

Те, кто в течение многих лет наблюдает за болельщиками, не считают подобные инциденты неожиданными. Российские фаны давно вызывают неприязнь, впрочем, как и другие фанаты из разных, не только восточноевропейских стран. Во многих государствах существует "твердое ядро" ​​ультраправых и жестоких хулиганов. Это ведет к тому, что обычные фанаты просто перестают посещать игры. В прошлом сезоне игры первой лиги посетили только 11 046 зрителей. Зачастую речь идет о словесных оскорблениях темнокожих игроков; на трибунах неоднократно появлялись флаги со свастикой или плакаты ко дню рождения Адольфа Гитлера с подписью "Поздравляем, дедушка".

Нападки иногда бывают настолько жестокими, что ивуарийский полузащитник Яя Туре из команды Manchester City, после игры с ЦСКА, призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который состоится через два года. Несколько лет назад футбольная ассоциация FIFPro в своей "Черной книге Восточной Европы" рассказала о злоупотреблениях, а "Футбол против расизма" в Европе (FARE) жаловались, что российские чиновники в спорте и политике не могут решить эту проблему должным образом.

В воскресенье Мутко говорил о "позоре"

Сейчас гораздо чаще, чем ранее, применяются санкции, но это происходит недостаточно последовательно, говорит представитель FARE Павел Клименко. Другим движениям фанатов, как, например, организации под названием "Болельщики ЦСКА против расизма", потом очень трудно вернуть доверие. В прошлом году они собрали информацию о радикальных действиях 21-летней болельщицы ЦСКА, которая была признана королевой красоты клуба и лиги, после этого ее лишили титула.

Изначально российские лидеры настаивали на относительном характере беспорядков в Марселе. Глава болельщиков Шпрыгин сообщил, что начали пьяные англичане, драки, как таковой, не было, и уж тем более, расистского поведения. В секторе был только один небольшой флаг, 50х50, с кельтским крестом. Виталий Мутко, министр спорта, президент Национальной футбольной ассоциации и член правления ФИФА, раскритиковал меры безопасности и провел параллели с чемпионатом мира по футболу в России, который состоится через два года. "Как это связано с Чемпионатом мира по футболу- 2018?"

Но Мутко мало что смог противопоставить фотографиям, и в воскресенье он говорил уже по-другому. Он сказал, что такое поведение некоторых зрителей –"позор для страны" и расследования ассоциации полностью оправданы.

Но если УЕФА начнет расследовать эти инциденты, у нее будут вопросы и к самому Мутко. Например, что именно он говорит в видео, которое распространяется в интернете. Он стоял напротив того самого прохода, где к концу игры начались беспорядки. И своими жестами отнюдь не усмирял болельщиков, а лишь раззадоривал.