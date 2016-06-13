Два английских болельщика отправлены в тюрьму за участие в беспорядках в Марселе

Два английских болельщика получили тюремные сроки за участие в беспорядках в Марселе, где проходит Евро-2016. Об этом сообщает The Daily Mail.

20-летний повар Александр Бут и 41-летний помощник психиатра Ян Хэпворт обвиняются в том, что во время драки с российскими фанатами бросали во французскую полицию бутылки. Бут получил двухмесячный срок в тюрьме, Хэпворт - трехмесячный.

Во время суда Бут извинился перед полицией и заверил, что никогда прежде не принимал участие в футбольном хулиганстве. "Я оказался в неправильное время в неправильном месте", - сказал Бут.

При этом Хэпворт сказал, что не помнит, что происходило во время потасовки.

Как сообщал УНИАН, три человека были высланы из Франции за противоправное поведение во время Евро-2016. При этом, ни одного из 150 российских хулиганов, которые участвовали в драке в Марселе, правоохранители определить и привлечь к закону не смогли.