Евро-2016: Испания в конце матча вырвала победу у Чехии

Сборная Испании обыграла Чехию в матче первого тура Группы D на Евро-2016. Матч завершился со счетом 1:0.

На протяжении всей игры сборная Испании владела территориальной инициативой, создав массу голевых моментов у ворот Петра Чеха. Однако иногда чехов выручал вратарь, а чаще испанцы сами неудачно пробивали по воротам соперника.

Единственный гол в игре был забит на 87-й минуте, когда центральный защитник испанцев Жерар Пике замкнул головой подачу с левого фланга в исполнении своего одноклубника из "Барселоны" Андреса Иньесты.

Напомним, вчера в группе D сборная Хорватии со счетом 1:0 обыграла Турцию.

Испания - Чехия - 1:0 (0:0)

Гол: Пике (87)

И: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас (Алькантара, 70), Силва, Мората (Адурис, 62), Нолито (Родригес, 82);

Ч: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Дарида, Плашил, Селассие (Шурал, 86), Росицки (Павелка, 88), Крейчи, Нецид (Лафата, 75);

Предупреждения: Лимберски.