Игрок сборной Украины Караваев: "Если перенести этот настрой на две следующие игры - у нас все получится"

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев высказал мнение, чего не хватило его команде в матче со сборной Германии на Евро-2016, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Думаю, нам не хватило класса. Все-таки Германия является чемпионом мира. Они действовали очень слаженно и сконцентрировано во всех эпизодах, поэтому было сложно им противостоять", - отметил игрок.

"У нас были моменты, когда мы могли забивать. И они могли забить в собственные ворота, когда Боатенг вынес мяч с линии ворот. Возможно, не хватило доли везения", - добавил Караваев.

"Ребятам игра понравилась, особенно в первом тайме. Если перенести этот настрой на две следующие игры – у нас все получится. Главное – правильно восстановиться и взять максимум очков в следующих матчах", - подытожил полузащитник.

Как сообщал УНИАН, в первом матче Евро-2016 сборная Украины проиграла команде Германии со счетом 0:2.