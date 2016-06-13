Матч Украина - Северная Ирландия рассудит чешский арбитр Краловец

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2016 в квартете С Украина - Северная Ирландия рассудит чешский арбитр Павел Краловец, сообщается в Twitter УЕФА.

Краловец в 2005 году получил статус арбитра ФИФА и возможность судить международные матчи. Дебютировал на международной арене судейством матча финальной стадии юношеского Чемпионата Европы 2005 года между сборными Израиля и Швейцарии (0:3). Первый международный матч на клубном уровне отсудил так же в 2005 году — матч квалификационного раунда Кубка УЕФА, где встречались кипрский «АПОЭЛ» и «Биркиркара» из Мальты (4:0).

В 2011 году был включен в список арбитров обслуживавших Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд в Мексике, в 2012 году был привлечен к судейству игр Олимпийского футбольного турнира в Лондоне. Судил матчи отборочных турниров к Чемпионатам мира 2010, 2014 годов.

В 2013 году был включен в список 52 кандидатов арбитров на Чемпионат мира по футболу в Бразилии, однако в итоговый список не прошел.

1 марта 2016 года был выбран одним из арбитров для обслуживания матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Начало игры в 22.00