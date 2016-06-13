В фан-зоне Харькова матч Украина – Германия смотрели около 25 тысяч человек (фото)

Матч Украина – Германия в харьковской фан-зоне чемпионата Европы по футболу 2016 года смотрели около 25 тысяч человек.

Об этом сегодня сообщил директор Департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга горсовета Алексей Чубаров, передает Status Quo.

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"Приятно, что большое количество людей пришло на матч сборной Украины. Это доказывает, то, что мы сделали для жителей города, актуально и вызывает интерес. Вчера матч смотрело около 25 тысяч человек, а в течение дня людей было гораздо больше. За порядком во время матча следило свыше 200 правоохранителей. Никаких происшествий зафиксировано не было", - отметил он.

По словам Чубарова, из-за большого количества болельщиков возникли проблемы с входом в фан-зону. "Сейчас вопросы безопасности – прежде всего. На Евро-2012 с этим было попроще. Мы подумаем, как увеличить пропускную способность турникетов и рамок. Возможно, поставим еще одну входную группу. Также просим болельщиков на оставшиеся матчи сборной Украины 16 и 21 июня приходить заранее, хотя бы за час до начала. На площади есть чем заняться, и это время не пройдет впустую", - отметил директор департамента.

Также в фан-зоне планируется увеличить количество туалетов.

По словам Чубарова, в ближайшие дни в фан-зоне пройдет ряд развлекательных мероприятий. В частности, среда будет посвящена художественной гимнастике, четверг - фитнесу, а 20 июня состоится фестиваль йоги. В субботу и воскресенье на Клочковском спуске будет работать огромная водная горка.