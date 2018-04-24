Анонс событий Евро-2016: день №4

Испания - Чехия: удивить потрепанного фаворита

Сегодня на Евро-2016 начинает выступление действующий обладатель трофея - сборная Испания. Испанцев по-прежнему называют одним из фаворитов чемпионата Европы, но, похоже, это делается лишь в качестве привычки и из уважения к команде Висенте Дель Боске.

Нынешняя сборная Испании несомненно хороша, но при этом совсем не похожа на команды, которые выиграли трофеи в 2008-м, 2010-м и 2012-м годах. Испанцев уже здорово потрепали два года назад в Бразилии, и сегодня "Фурия Роха" не стала значительно лучше. Прежде всего, проблемы Испании находятся в созидании, где больше нет таких гениев передачи как Хави и Хаби Алонсо. Нет и форвардов топ-уровня, какими были в свое время Фернандо Торрес и Давид Вилья. Добывать победы испанцам придется более скромными силами.

Как обыгрывать сборную Испании совсем недавно в товарищеском матче показала Грузия. Сегодня тоже самое попытается повторить Чехия, которая пока что выглядит аутсайдером группы. Так сложилось, что за последние годы в этой стране не появились таланты топ-уровня, потому лидерами команды Павела Врбы будут признанные ветераны - вратарь Петр Чех и полузащитник Томаш Росицки, которым на двоих 69 лет.

Тем не менее, Врба верит в то, что сможет удивить Испанию. "Чтобы добиться успеха, мы должны будем все делать правильно, ведь нам противостоит один из главных фаворитов турнира. У них на каждой позиции играют футболисты мирового класса. Впереди у нас - сложное испытание. Но я все-таки думаю, что их можно удивить", - считает наставник чехов.

При этом Дель Боске традиционно отделывающийся скучными фразами на пресс-конференциях, верит в том, что Испании принесет успех здоровый микроклимат в команде. "Думаю, нам удалось набрать хорошую форму, несмотря на то, что позади тяжелый сезон. Игроки прибывали в сборную частями. Сейчас они все в порядке и хорошо ладят друг с другом. Посмотрим, удастся ли нам проявить такое единение и на поле", - сказал 65-летний специалист.

Ирландия - Швеция: Златан против всех

Ни сборная Швеции, ни сборная Ирландии не выглядят командами, способными преподнести сюрприз на нынешнем Евро-2016. С одной оговоркой - у скандинавов есть форвард Златан Ибрахимович, который может добывать победы в одиночку. Именно голы форварда "ПСЖ" вывели Швецию в финальную часть турнира, и уже сегодня он продолжит вести свою национальную команду к новым успехам.

Наставник Швеции Курт Хамрен утверждает, что его команда хорошо подготовилась к матчу против Ирландии, но сама фигура тренера скандинавов не выглядит конкурентоспособной на фоне опытнейшего ирландского специалиста Мартина О'Нила. О'Нил, работающий в связке с культовым для ирландцев экс-футболистом Роем Кином, является главным фактором возможного успеха команды.

Впрочем, сам тренер выделяет перед игрой со Швецией не себя, а футболистов. "Если команда упряма, и ее трудно сломать, и если в ней есть немного таланта, который способен из ничего создать момент, это повышает шансы. У нас очень-очень хорошие игроки, и они готовы к успешному выступлению на турнире", – считает О'Нил.

У сборной Ирландии действительно есть хорошие игроки, регулярно выступающие в командах-середняках английской Премьер-лиги. Играя от обороны, "зелено-белые" постараются с помощью контратак и стандартных положений отправить один-два гола в ворота соперника. В случае контратак центральной фигурой Ирландии должен стать форвард "Сток Сити" Джонатан Уолтерс, в случае стандартов может быть полезен даже такой ветеран, как Джон О'Ши. Защитник уже забивал Германии в отборочном турнире к Евро-2016 и, конечно, же будет не против повторить свой успех уже во Франции.

Бельгия - Италия: "схватка 46 воинов"

Просто прекрасно, что календарь Евро-2016 заставит сыграть фаворитов группы Е - сборные Италии и Бельгии - уже в первом туре. Букмекеры считают, что фаворитом противостояния являются фламандцы, и это неслучайно - вероятно, именно команда Марка Вильмонтса будет владеть инициативой на протяжении большей части встречи.

Такое мнение поддержал бы лидер и капитан бельгийцев Эден Азар. Лучший футболист чемпионата Англии в 2015 году провалил минувший сезон в "Челси", но к концу весны постепенно начал обретать кондиции, сделавшие его звездным футболистом. "В нашей команде собраны очень качественные исполнители, потому мы должны создавать как можно больше голевых моментов", - считает капитан "Красных дьяволов".

Примечательно, что в этой встрече Азар встретится с наставником сборной Италии Антонио Конте, который в следующем сезоне будет возглавлять "Челси". "Я счастлив сыграть против своего будущего тренера и надеюсь продемонстрировать ему, что на меня можно рассчитывать", - подчеркнул футболист.

Впрочем, сам Конте сейчас вряд ли думает об Азаре. В матче с бельгийцами он будет рассчитывать, прежде всего, на свою оборону, состоящую полностью из игроков "Ювентуса", а также знаменитого вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Это будет схватка 46 воинов: 23 с нашей стороны, 23 — с другой. Чувствуешь, как твоя страна гонит тебя вперед, и каждый футболист по обе стороны баррикад сделают все, чтобы быть хорошими бойцами. Надо биться, использовать голову и постараться сыграть так, как мы задумывали на протяжении последних дней", — заявил итальянский специалист перед игрой.

Евро-2016. 11 июня. Календарь:

16:00. Испания - Чехия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Ирландия - Швеция (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Бельгия - Италия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Также матчи можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.

По материалам Goal.com и официального сайта УЕФА.