Вице-спикер Госдумы РФ похвалил российских фанатов за драку с английскими болельщиками на Евро-2016
Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал драки российских фанатов с английскими в Марселе во время Евро-2016.
На своей странице в Twitter он написал, что "не видит ничего страшного в драке фанатов".
"Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!" - считает Лебедев.
Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt— Игорь Лебедев (@Russian1972) June 13, 2016
Кроме того, по его словам, произошедшее в Марселе и других городах Франции - не вина фанатов, а "неумение полиции организовать проведение таких мероприятий".
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"И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их надо защитить, а приедут домой и там разберемся", - написал вице-спикер Госдумы РФ.
И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их надо защитить, а приедут домой и там разберемся— Игорь Лебедев (@Russian1972) June 13, 2016
Ранее министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что слабая организация безопасности спровоцировала беспорядки на матче чемпионата Европа 2016 года между сборными России и Англии.
Накануне матча в Марселе в масштабных столкновениях участвовали несколько сотен русских и английских болельщиков. По данным французской полиции, более 30 человек ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один из англичан - в крайне тяжелом состоянии. Также во время столкновений пострадали трое полицейских.