Полиция изъяла весь алкоголь у делегации российских болельщиков во Франции

Французская полиция в ходе обыска в номерах, где проживают представители Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), приехавшие поддержать сборную России на чемпионате Европы по футболу, изъяла весь алкоголь, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВОБ Александра Шпрыгина.

"Вчера днем в отель, где проживает делегация ВОБ, приехало большое число полицейских с автоматами, они буквально заблокировали отель, перекрыли этажи, полиция входила в номера при помощи ключей горничных, которые открывают все номера. Большинство людей в этот момент отсутствовали, так как мы были в Каннах, возлагали цветы к памятникам русским воинам, кто-то был на пляже. А те люди, которые находились в отеле, подверглись неприятной процедуре: к ним входили автоматчики, будили, причем будили свистком, фотографировали по пояс, забирали документы, переписывали данные, проводили разъяснительные беседы", - рассказал Шпрыгин.

"Весь алкоголь был изъят, хотя он был куплен в местных магазинах и даже был закрыт. Суть такого рейда мы не поняли, но он произошел и определенным образом оставил негативные эмоции", - добавил президент ВОБ.

Встреча между сборными России и Англии, которая состоялась в субботу в Марселе на стадионе "Велодром", завершилась со счетом 1:1. В ходе матча болельщики российской команды зажгли два файера, а после финального свистка группа россиян прорвалась в сектор, где находились фанаты сборной Англии. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза (РФС) и выдвинул обвинения в массовых беспорядках, расистских оскорблениях и использовании пиротехники. Организация предупредила РФС и Футбольную ассоциацию Англии (ФА), что их национальные команды могут быть отстранены от участия в чемпионате Европы во Франции в случае повторения фанатских беспорядков.