Во Франции запретили продажу алкоголя на Евро-2016

Правительство Франции запретило продажу и употребление алкоголя на стадионах, возле мест проведения матчей Евро-2016 и в фан-зонах, сообщает BBC.

Такое решение было принято после массовых драк с участием болельщиков сборных России и Англии, которые происходили до, во время и по окончанию футбольного матча команд этих стран в Марселе.

"Я попросил принять все необходимые меры для того, чтобы запретить продажу, употребление и транспортировку алкогольных напитков в "чувствительные места" в дни матчей, а также дни перед матчами и дни после матчей, когда фан-зоны открыты", - заявил министр внутренних дел Франции Бернар Кознев.

По его словам, запрет будет касаться оборота алкогольных напитков в общественных местах и магазинах.

Высокопоставленные местные чиновники также имеют право запретить алкоголь в тех уличных барах и кафе, где напитки подаются в посуде, которая может быть использована в качестве снарядов.

"События, произошедшие в Марселе неприемлемы. Неприемлемы для власти, общества и любителей футбола", - добавил Кознев.

Как сообщал УНИАН, позавчера в Марселе состоялись крупные потасовки между фанатами сборных Англии и России, в результате чего травмы получили более 40 человек.