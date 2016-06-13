Украина на Евро-2016: самые яркие эмоции болельщиков в фан-зоне в Киеве (фоторепортаж)
11:23, 13 июня 2016Евро 2016
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Поздно вечером 12 июня состоялось драматическое противостояние национальных футбольных сборных Украины и Германии в рамках финальной части Евро-2016.
Украинские болельщики не сдерживали эмоций во время драматического противостояния против сборной Германии / УНИАН
Фотокорреспондент УНИАН запечатлел самые яркие эмоции украинских болельщиков в фан-зоне Евро-2016 на Почтовой площади в Киеве во время этого футбольного противостояния.
Украинская команда достойно провела первый матч группового этапа турнира, однако победа осталась за действующими чемпионами мира - сборной Германии - со счетом 2:0.
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Матч порадовал болельщиков множеством ярких моментов, а украинские болельщики не сдерживали эмоций во время его просмотра.
Как сообщал УНИАН, всего во время Евро-2016 в Киеве работает 5 фан-зон, где зрители могут посмотреть матчи вместе с соотечественниками на большом экране.
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