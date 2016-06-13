Украина на Евро-2016: самые яркие эмоции болельщиков в фан-зоне в Киеве (фоторепортаж)

Фотокорреспондент УНИАН запечатлел самые яркие эмоции украинских болельщиков в фан-зоне Евро-2016 на Почтовой площади в Киеве во время этого футбольного противостояния.

Украинская команда достойно провела первый матч группового этапа турнира, однако победа осталась за действующими чемпионами мира - сборной Германии - со счетом 2:0.

Читайте такжеТренер сборной Германии Лев про матч с Украиной: "Это была очень интенсивная игра"

Матч порадовал болельщиков множеством ярких моментов, а украинские болельщики не сдерживали эмоций во время его просмотра.

Как сообщал УНИАН, всего во время Евро-2016 в Киеве работает 5 фан-зон, где зрители могут посмотреть матчи вместе с соотечественниками на большом экране.