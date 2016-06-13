После матча Евро-2016 погиб североирландский болельщик
11:19, 13 июня 2016Евро 2016
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24-летний фанат упал с перил на каменный пляж.
Перила, с которых упал болельщик / eurosport.com
Болельщик сборной Северной Ирландии погиб вечером спустя несколько часов после матча его команды с Польшей, сообщает Eurosport.сom.
Инцидент произошел примерно в два часа ночи в Ницце. 24-летний фанат упал с перил на Английской набережной.
Согласно информации Reuters, уставший болельщик облокотился на перила, перевернулся и упал вниз головой на каменный пляж.
В полиции считают, что это была случайная смерть. При этом, правоохранители добавили, что погибший в момент падения был не трезв.
Как сообщал УНИАН, Сборная Северной Ирландии в своем первом матче на Евро-2016 проиграла Польше со счетом 0:1.
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