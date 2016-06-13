Коноплянка: "Сборной Украины не хватило концентрации"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что если бы команда не пропустила мяч от Германии в начале встречи, исход матча мог быть иным. Об єтом он сказал в єфире телеканала "Футбол".

"Нам не хватило концентрации, - считает Коноплянка. - Если бы не пропустили со стандарта, то еще не понятно, как бы закончился матч. Но ничего, нужно смотреть вперед, не расстраиваться и делать выводы".

"Почему не реализовали моменты в первом тайме? Это футбол. Где-то повезло сопернику, а мы свои моменты не использовали, в том числе и я. На этом жизнь не заканчивается, смотрим вперед и постараемся добыть положительный результат в предстоящих матчах", - сказал полузащитник сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в своем первом матче Евро-2016 сборная Украины проиграла Германии со счетом 0:2.