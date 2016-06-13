Тренер сборной Германии Лев про матч с Украиной: "Это была очень интенсивная игра"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды над Украиной.
Наставник "бундестим" отметил давление на свою команду со стороны сборной Украины на послематчевой пресс-конференции, сообщает football.ua.
"Это была очень интенсивная игра. Мы много бегали в первом тайме, натолкнулись на пару проблем. Мы упустили несколько важных моментов, но смогли справиться с этим во втором тайме. Но мы понимаем, что соперник также потерял много сил, устал. В конце концов, мы смогли справиться с давлением и забить. У нас очень техничные игроки, и, считаю, это помогло нам переиграть соперника и забить", — начал тренер немцев.
"Хотел бы сказать, что наш вратарь справился с очень сложной задачей, вытащил непростые мячи, и мы смогли увидеть в анализе нашего соперника, что стандартные положения Украина использует очень хорошо. Да, Швайнштайгер забил гол. Последние две-три недели он усиленно готовился, теперь вернулся и смог показать отличный футбол", - продолжил Лев.
"Мы должны разобрать нашу игру в защите. Думаю, нам нужно продолжать работать, тренироваться. Защита сегодня сыграла хорошо, мы играли компактно и смогли отбивать атаки украинцев. Боатенг провел очень сильный матч и надежно закрыл центральную зону", — отметил тренер.
"Если честно, не был удивлен игрой Украины, потому что мы проанализировали их игру за последние два года. Это крепкая, сильная команда с хорошей защитой. У них очень быстрые фланги. Многие футболисты выступают за "Динамо" и "Шахтер", которые выступают в Лиге чемпионов. Мы ожидали такого уровня игры от них. У Украины впереди минимум два шанса, чтобы решить задачу выхода из группы", - заметил специалист.
"Думаю, мы можем сравнить тип игры Украины со сборной Польши. Следующая игра будет сложной для нас", — подытожил наставник сборной Германии.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла в первом матче Евро-2016 команде Германии со счетом 2:0.