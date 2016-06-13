Тренер сборной Германии Лев про матч с Украиной: "Это была очень интенсивная игра"

Наставник "бундестим" отметил давление на свою команду со стороны сборной Украины на послематчевой пресс-конференции, сообщает football.ua.

"Это была очень интенсивная игра. Мы много бегали в первом тайме, натолкнулись на пару проблем. Мы упустили несколько важных моментов, но смогли справиться с этим во втором тайме. Но мы понимаем, что соперник также потерял много сил, устал. В конце концов, мы смогли справиться с давлением и забить. У нас очень техничные игроки, и, считаю, это помогло нам переиграть соперника и забить", — начал тренер немцев.

"Хотел бы сказать, что наш вратарь справился с очень сложной задачей, вытащил непростые мячи, и мы смогли увидеть в анализе нашего соперника, что стандартные положения Украина использует очень хорошо. Да, Швайнштайгер забил гол. Последние две-три недели он усиленно готовился, теперь вернулся и смог показать отличный футбол", - продолжил Лев.

"Мы должны разобрать нашу игру в защите. Думаю, нам нужно продолжать работать, тренироваться. Защита сегодня сыграла хорошо, мы играли компактно и смогли отбивать атаки украинцев. Боатенг провел очень сильный матч и надежно закрыл центральную зону", — отметил тренер.

"Если честно, не был удивлен игрой Украины, потому что мы проанализировали их игру за последние два года. Это крепкая, сильная команда с хорошей защитой. У них очень быстрые фланги. Многие футболисты выступают за "Динамо" и "Шахтер", которые выступают в Лиге чемпионов. Мы ожидали такого уровня игры от них. У Украины впереди минимум два шанса, чтобы решить задачу выхода из группы", - заметил специалист.

"Думаю, мы можем сравнить тип игры Украины со сборной Польши. Следующая игра будет сложной для нас", — подытожил наставник сборной Германии.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла в первом матче Евро-2016 команде Германии со счетом 2:0.