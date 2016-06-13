Степаненко после поражения от Германии: "Увидели уровень турнира, готовимся дальше"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что определяющую роль в сегодняшнем поражении команды от Германии сыграл класс соперника. Об этом он сказал в эфире ТК "Футбол".

"Понятно, что нельзя вешать нос. Это первая игра с лидером нашей группы. У нас впереди два матча которые нужно обязательно выиграть. Постараться это сделать в следующей игре, выложиться на максимуме. Сегодня вроде бы тоже старались, но у соперника класс есть класс. Они использовали те моменты, которые создают", - считает Степаненко.

Он также выразил мнение, что если бы в конце первого тайма сборная Украины сравняла счет, после перерва ей психологически было бы легче.

"Если бы мы сравняли счет, было бы психологически полегче. А так мы понимали, что проигрываем, и нужно идти вперед, но уже нет сил. А когда ты делаешь много черновой работы, то почти не остается сил для того, чтобы играть на созидание и бежать вперед. Но имеем то, что имеем. Мы сыграли с лидером, увидели уровень турнира и готовимся к следующему матчу", - добавил футболист.

Как сообщал УНИАН, в своем первом матче Евро-2016 сборная Украины проиграла Германии со счетом 0:2.