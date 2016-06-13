Федецкий после поражения от Германии: "Думаю, что нам не нужно вешать нос"

Защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что после поражения от Германии команда может исправить ситуацию и выйти в плей-офф. Об этом он сказал в эфире ТК "Футбол".

"Думаю, неплохая игра была. Конечно, неприятно, что проиграли. Особенно неплох был первый тайм в нашем исполнении. Во втором, возможно, чуть-чуть подсели. Конечно, играть почти всю игру без мяча очень сложно. И такие хорошие игроки, как Тони Кроос, Месут Озил и Марио Гетце хорошо выскрывают зоны и атакуют. А так я думаю, что нам не нужно вешать нос. У нас впереди еще два матча, где можно все исправить. Конечно, проигрывать неприятно, не все еще можно исправить", - заявил Федецкий.

Он также отметил силу сборной Германии, играя против которой, по мнению Федецкого, невозможно закрыть все свободные зоны.

"Если разбирать детально, то первый мяч нам забили со стандартного положения, со штрафного. А в случае со вторым голом мы все пошли ва-банк. Подача углового, обрезка, контратака, и 2:0. А так, я думаю, что ни одна команда не сможет полностью закр

ыть все свободные зоны для такой команды, как Германия. Это невозможно просто. Парни молодцы, в принципе. Все старались и, несмотря на имя соперника, имели хорошие моменты, которые могли реализовывать", - считает Федецкий.

"Если бы сравняли в конце первого тайма, вторую половину игры начинали бы с чистого листа. А так, 0:1, и мы старались гнуть свою линию, ждали свои моменты. Жаль, что не реализовали свои моменты - возможно, не хватило последнего удара, последнего паса. Но это футбол", - добавил защитник сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в своем первом матче Евро-2016 сборная Украины проиграла Германии со счетом 0:2.