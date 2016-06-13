Сборная Украины проиграла первый матч Евро (фоторепортаж)

Во французском Лилле состоялся первый матч сборной Украины на Евро-2016, в котором наша команда уступила действующим чемпионам мира из Германии со счетом 0:2.

Игра с сильнейшей командой планеты на данный момент вышла достаточно боевой и интересной. Украинцы пропустили быстрый гол, но в концовке первого тайма имели явное преимущество и даже забили гол. Но, судья справедливо отменил взятие ворот из-за оффсайда.

В концовке матча украинцы также имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но, в итоге, пропустили контратаку в ответ, который эффектным и точным ударом завершил Бастиан Швайнштайгер.