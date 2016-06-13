Шевченко: "Практически ни к кому из игроков сборной нет претензий"

Тренерский штаб сборной Украины остался доволен игрой команды в первом тайме матче против сборной Германии на Евро-2016. Об этом в эфире ТК "Футбол" сказал ассистент главного тренера национальной сборной Андрей Шевченко.

"Я и весь тренерский состав сегодня остался очень доволен первым таймом. Мы практически закрыли подходы к нашим воротам, особо опасных моментов у немцев не было. Конечно, этот гол со стандартного положения мог сломать нам игру, но ребята молодцы, выполняли до конца установку, делали все, о чем мы просили. И в конце было несколько моментов, где мы могли забить. Где-то немножко везения не хватило.

Второй тайм, конечно, похуже. Сели назад, но все равно самоотдача была очень хорошая. Претензий практически ни к кому нет. Есть моменты некоторые, но будем работать. У нас еще две игры впереди, у нас есть шансы", - считает Шевченко.

Он также прокомментировал выступление в сегодняшнем матче Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.

"Коноплянка и Ярмоленко? Они сыграли очень хорошо, активно. У них были достаточно хорошие моменты - и индивидуальной, и коллективной игры. Самое главное, что они возвращались и отрабатывали", - подчеркнул тренер.

Кроме того, Шевченко с положительной стороны отметил игру сборной Германии.

"Надо отдать должное этой команде. Организация игры, ритм, подбор игроков, их слаженность во всех линиях показывает, что не зря эта команда стала чемпионом мира", - считает Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в своем первом матче Евро-2016 сборная Украины проиграла Германии со счетом 0:2.