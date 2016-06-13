Фоменко: "Основное — восстановить ребят, и особенно — психологически"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал поражение команды в первом матче Евро-2016 с Германией и рассказал, что ждет от своей команды в следующих матчах, сообщает SportArena.

"Дело в том, что мы сами прекрасно понимаем, что это была за игра. Но теперь это уже история, надо двигаться дальше. Основное — восстановить ребят, и особенно — психологически, чтобы футболисты отошли от поражения. Ну и функционально надо восстанавливаться. Хорошо, что получили мало карточек… Думаю, игроки прекрасно понимают, какие матчи нас ждут дальше, и что от них зависит", - начал Фоменко.

На вопрос о нереализованных планах на игру, тренер ответил так: "Не получилось не позволить сопернику забивать, ну и также не реализовали свои моменты".

А говоря о том, чем его удивила Германия, заметил: "Ранее мы не раз говорили, что Германия — это настоящая машина, которой очень тяжело противостоять. В итоге немцы и явились такими, какими мы их ожидали, без сюрпризов".

Говоря про выход на поле Зинченко и Селезнева, Фоменко заметил: "Зинченко — парень молодой, надо больше опыта в таких матчах. Ну а что касается Селезнева, то от него требовалось в первую очередь внести перемены в атаке. Но то, что мы ожидали видеть от Евгения, у него не получилось".

А на замечание о том, что, возможно, в таком случае лучше было бы сохранить в заявке более опытных футболистов типа Гусева, отреагировал: "Без комментариев".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла в первом матче Евро-2016 команде Германии со счетом 2:0.