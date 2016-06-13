Отец капитана "Шахтера" и сборной Хорватии Срны умер во время матча Евро против Турции

Отец капитана донецкого «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срны скончался в воскресенье, 12 июня, во время матча Евро-2016 с Турцией (1:0), сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gol.hr.

Футболист узнал о произошедшем по окончании игры.

Узеир Срна страдал тяжелым заболеванием.

Капитан сборной Хорватии покинул расположение команды и отправился на похороны отца, передает 24sata.hr. На данный момент не известно, примет ли Срна участие в матче с Чехией, который состоится 17 июня.

Как сообщал УНИАН, матч между сборными Хорватии и Турции завершился со счетом 1:0. Мяч на 41-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич.