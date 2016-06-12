Стали известны стартовые составы на матч Украины с Германией
21:10, 12 июня 2016Евро 2016
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В центре поля команда Михаила Фоменко сыграют Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.
Reuters
Стали известны составы сборных Украины и Германии на матч Евро-2016 между этими командами, который состоится сегодня в Лилле.
Состав сборной Украины выглядит так:
Вратарь: Андрей Пятов;
Защитники: Вячеслав Шевчук, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Артем Федецкий;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка;
Форвард: Роман Зозуля.
За сборную Германии сыграют: Мануэль Нойер, Шкодран Мустафи, Йонас Гектор, Бенедикт Хеведес, Жером Боатенг, Сами Хедира, Месут Озил, Юлиан Дракслер, Томас Мюллер, Тони Кроос, Марио Гетце.
Матч между Германией и Украиной начнется сегодня в 22:00.
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