Стали известны стартовые составы на матч Украины с Германией

Стали известны составы сборных Украины и Германии на матч Евро-2016 между этими командами, который состоится сегодня в Лилле.

Состав сборной Украины выглядит так:

Вратарь: Андрей Пятов;

Защитники: Вячеслав Шевчук, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Артем Федецкий;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка;

Форвард: Роман Зозуля.

За сборную Германии сыграют: Мануэль Нойер, Шкодран Мустафи, Йонас Гектор, Бенедикт Хеведес, Жером Боатенг, Сами Хедира, Месут Озил, Юлиан Дракслер, Томас Мюллер, Тони Кроос, Марио Гетце.

Матч между Германией и Украиной начнется сегодня в 22:00.