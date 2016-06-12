Евро-2016: Польша не без проблем справилась с Северной Ирландией

Сборная Польши со счетом 1:0 обыграла Северную Ирландию в матче Евро-2016.

Матч не был насыщен массой событий. Североирландцы играли от обороны и посвятили большую часть встречи обороне собственных ворот.

Единственный мяч в игре в начале второго тайма забил польский форвард Аркадиуш Милик. Он точно пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади после передачи от Якуба Блащиковски.

В оставшееся время встречи Северная Ирландия попыталась отыграться, но серьезных голевых моментов создать не смогла.

Следующий матч в группе С состоится сегодня - сборная Украины проведет встречу с Германией.

Польша - Северная Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Милик (51);

П: Щесны, Енджейчик, Паздан, Глик, Пищек, Капустка (Пешко, 88), Мачински (Йодловец, 78), Крыховяк, Блащиковски (Гросицки, 80), Милик, Левандовски;

СИ: Макговерн, Маколи, Д. Эванс, Кэткарт, Маклафлин, Фергюсон (Вашингтон, 66), Бэйрд (Уорд, 76), Дэвис, Норвуд, Макнэйр (Даллас, 46), Лафферти;

Предупрежедения: Капустка, Пищек - Кэткарт.