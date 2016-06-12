Никто из украинских болельщиков после нападения в Лилле серьезно не пострадал

Никому из украинских болельщиков не понадобилась госпитализация после нападения на них немецких фанатов. Об этом сообщает Sport Arena.

Двух раненным украинцам доктора оказали медицинскую помощь на месте происшествия, в центре Лилля.

По словам сотрудника украинской Национальной полиции Дениса Мовчана, который находится в командировке во Франции с целью помочь французской полиции при чрезвычайных ситуациях с украинскими болельщиками, два пострадавших человека отправились в полицию, чтобы написать заявление о случившемся.

"Группа неизвестных болельщиков, якобы немецких, попыталась атаковать и фактически атаковала украинских фанатов. На месте происшествия медицинская помощь оказана двум гражданам Украины, мы сейчас с ними поедем в милицейскую станцию, чтобы они написали заявку. Будут ли они обращаться за медицинской помощью - неизвестно, это уже они решат по своему состоянию здоровья", - сказал Мовчан.

"Сейчас украинская полиция помогла французской собрать группу украинских болельщиков и отправить их в сопровождении местной полиции в метро до стадиона, чтобы хотя бы в метро ничего не произошло", - добавил он.

Правоохранитель также добавил, что один из вероятных нападавших задержан, но его еще не опознали. Поэтому на данный момент французская полиция не может утверждать, что задержанный был участником нападения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лилле два украинских болельщика были ранены после нападения на них группы немецких фанатов численностью, по разным данным, от 50 до 80 человек.