Новая драка на Евро-2016: в Лилле ранены два украинских болельщика

Два украинских болельщика были ранены после нападения фанатов сборной Германии, сообщает Sport Arena.

На площади Шарля де Голля в Лилле, где отдыхали как украинские, так и немецкие болельщики, все было спокойно. Но в один момент на площади появились около 50 молодых немецких парней в черной одежде. Некоторые из них были в балаклавах.

German and Ukraine fans fighting in Lille today! pic.twitter.com/OVK4oMwfSS — Football Fights (@footbalIfights) June 12, 2016

Они бросили на площадь синий файер, после чего сгруппировались и бросились на украинских болельщиков. Украинцы постарались дать отпор, но к подобной ситуации не были готовы.

По информации Sport.ua, нападавших было около 80 человек. Они начали бросать в сторону украинцев бутылки и файеры. В результате драки, у многих украинцев разбиты головы. Кроме того, немцы отобрали у украинских болельщиков фанатскую атрибутику - флаги и шарфы.

Драка продолжалась несколько минут, после чего на площади появились восемь полицейских автозаков - это вынудило нападавших прекратить драку и разбежаться по узким улочкам городам. Правоохранители сначала попытались догнать немцев, но потом просто перекрыли улицу.

Позже стало известно, что как минимум одного нападавшего полиции удалось задержать.

На данный момент полиция попросила организовать эскорт для украинских болельщиков, которые будут ехать на стадион. Альтернативный вариант - доставка фанов на игру автобусом.

Напомним, матч Евро-2016, где Германия сыграет с Украиной, начнется сегодня в 22:00.