Евро-2016: Хорватия с минимальной разницей в счете обыграла Турцию

Во первом матче группы С на Евро-2016 сборная Хорватии обыграла Турцию со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 41-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич. После неудачного выноса мяча из-за пределов собственной штрафной площади Инаном он с лета поразил левый нижний угол ворот Турции.

В оставшееся время Хорватия имела больше возможностей, чтобы забить второй мяч, чем Турция сравнять счет. В частности, Дарио Срна и Дарио Перишич в разных эпизодах попадали в перекладину ворот Волкана Бабачана.

Еще один матч 1-го тура в группе С между Испанией и Чехией состоится завтра.

Турция - Хорватия - 0:1 (0:1)

Гол: Модрич (41)

Т: Бабачан, Генул, Топал, Балта, Эркин, Туфан, Инан, Озьякуп (Шен, 46), Чалханоглу, Тосун (Мор, 69), Туран (Йылмаз, 65);

Х: Субашич, Срна, Чорлука, Вида, Стринич, Модрич, Бадель, Брозович, Ракитич (Шильденфельд, 89), Перишич (Крамарич, 86), Манджукич (Пьяца, 90+3);

Предупреждения: Тосун, Балта, Шен - Стринич.