На матче Украины и Германии немецких болельщиков будет больше, чем украинских

По состоянию на утро сегодняшнего дня на матч Евро-2016 между Германией и Украиной было продано 45 936 билетов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

По неофициальной информации, на матче ожидается 15 тысяч болельщиков из Украины и 20 тысяч немцев. Кроме того, на игру были акрредитованы около 550 представителей СМИ.

Напомним, стадион "Стад Пьер Моруа" в Лилле может вместить 50 186 человек.

Матч между Германией и Украиной начнется сегодня в 22:00.