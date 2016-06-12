На матче Украины и Германии немецких болельщиков будет больше, чем украинских
17:09, 12 июня 2016Евро 2016
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Ожидается, что игру на стадионе в Лилле посетят 15 тысяч болельщиков из Украины.
Около 15 тысяч украинцев посетят игру в Лилле / dynamo.kiev.ua
По состоянию на утро сегодняшнего дня на матч Евро-2016 между Германией и Украиной было продано 45 936 билетов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.
По неофициальной информации, на матче ожидается 15 тысяч болельщиков из Украины и 20 тысяч немцев. Кроме того, на игру были акрредитованы около 550 представителей СМИ.
Напомним, стадион "Стад Пьер Моруа" в Лилле может вместить 50 186 человек.
Матч между Германией и Украиной начнется сегодня в 22:00.
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