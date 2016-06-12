Лубкивский: "Хочу предостеречь украинских болельщиков от провокаций со стороны варваров"

Директор чемпионата Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский выразил надежду, что во время чемпионата Европы 2016 года потасовок с участием украинских и российских фанов не произойдет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу предостеречь украинских болельщиков от возможных провокаций со стороны обезумевших варваров: напомню, что россияне будут играть на стадионе в Лилле уже через три дня после нас. Будьте предельно внимательны и осторожны", – написал Лубкивский.

Он также напомнил, что россияне пытались устроить беспорядки и во время Евро-2012, но тогда польским правоохранителям удалось их остановить.

"Россияне пытались испортить настоящий праздник футбола и во время Евро-2012 – вспомните инциденты в Варшаве. Но удалось нашим коллегам-полякам их обуздать. В Украине же все прошло без всяких форс-мажоров по безопасности – мы тщательно прогнозировали и анализировали все риски.

А Федерацию футбола России ожидают санкции УЕФА за поведение ее болельщиков до, во время и после вчерашнего матча с Англией!", - уверен спортивный функционер.

Лубкивский также уверен, что меры безопасности по отношению к российским болельщикам во Франции будут усилены. В частности, болельщики будут разделены дополнительными силами стюардов.

"Не исключено, что в периметр стадиона будут допущены полицейские силы быстрого реагирования на случай агрессивного поведения дикарей. Сейчас происходит анализ видео и свидетельств очевидцев. Часть наиболее агрессивных российских ультрас будут высланы из Франции", - написал директор Евро-2012 в Украине.

Как сообщал УНИАН, накануне матча между Россией и Англией в Марселе в масштабных столкновениях участвовали несколько сотен российских и английских болельщиков. На данный момент известно о 44 раненых - четверо из них, в том числе один из англичан - в крайне тяжелом состоянии. Также во время столкновений пострадали трое полицейских.

После окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.

Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.