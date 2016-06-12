Футболист Степаненко: "Все мы понимаем, насколько велика ответственность перед Украиной"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что ответственность футболистов перед страной на Евро-2016 поможет команде настроиться на матч против Германии. Об этом он сказал в интервью официальному сайту УЕФА.

"Все мы понимаем, насколько велика ответственность перед всей страной. Думаю, нам это только поможет настроиться. Впрочем, пока что мы не сильно нервничаем. Может, волнение проявится перед самой игрой", - сказал Степаненко.

Он также объяснил, что для успешного результата в матче против Германии сборная Украины должна действовать как единый коллектив.

"Алекс Фергюсон (знаменитый футбольный тренер) говорил: чтобы добиваться результата, как минимум восемь человек на поле должны играть как одна команда. А чтобы противостоять Германии, необходимо, чтобы командно оборонялись все 11 человек, поскольку у немцев очень сильные нападающие", - сказал Степаненко.

"Нужно играть очень компактно, подвижно, потому что игроки сборной Германии здорово находят пространство между линиями, врываются в них, получают проникающие передачи, а такие у немцев способны делать не только [Тони] Кроос, [Бастиан] Швайнштайгер и [Сами] Хедира, но и центральные защитники", - добавил полузащитник.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2016. Игра против сборной Германии пройдет в Лилле и начнется в 22:00.