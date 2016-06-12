УЕФА открыла дело против Российского футбольного союза за драки в Марселе

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза из-за драки фанатов сборной России после вчерашнего матча со сборной Англии на Евро-2016. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Причины для возбуждения дела - организация беспорядков, использование пиротехники и расистские высказывания на стадионе.

Решение относительно санкций для РФС будут приняты во вторник, 14 июня. Претензий к английской федерации футбола УЕФА не выдвигал.

Отметим, что в компетенцию УЕФА не входит разбирательсво по поводу беспорядков за пределами стадиона.

Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.

Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.