Анонс событий Евро-2016: день №3

Турция - Хорватия: борьба за второе место

В первом матче группы D сойдутся сборные Турции и Хорватии. Пять лет назад именно Хорватия не позволила Турции стать участником Евро-2012, и сейчас подопечные Анте Чачича вновь считаются фаворитами пары. Но сейчас Турция не думает о реванше, все ее мысли направлены на нынешний турнир, где подопечные опытнейшего Фатиха Терима желают как минимум выйти из группы.

Матч между командами будет иметь особое турнирное значение, ведь и Турция, и Хорватия являются претендентами на второе место в группе при условии, что первую строчку займет Испания. Фактически победа в данной игре приблизит любую из команд к 1/8 финала Евро. Именно об этом перед встречей говорил Терим: "Для нас важно выйти из группы. Если получится, то мы сделаем весомую заявку на что-то более серьезное. У Хорватии солидная команда с высококлассными футболистами, относимся к ней с большим уважением".

Наставник Хорватии Анте Чачич был более конкретен и одновременно оптимистичен: "В нашей группе нет такой команды, которая не нацеливалась бы на выход в плей-офф. Первый матч с турками очень важен и для нас, и для них. Нужно начать встречу активно: завладеть мячом, прижать соперника к воротам и играть на победу".

Поддержал тренера и капитан команды Дарио Срна. По его мнению, сейчас в Хорватии одна из лучших футбольных сборных в истории. "Считаю, что мы фавориты в борьбе за второе место в группе. Думаю, сейчас у нас одна из лучших сборных в истории Хорватии. Наша страна пребывает в эйфории", - заявил защитник.

Северная Ирландия - Польша: коса и камень

Накануне старта на Евро-2016 главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил дал больше интервью изданию The Independent, в котором объяснил принципы игры собственной команды, сенсационно оказавшейся на чемпионате Европы.

Ключевые изменения, которые внес наставник - создание положительного микроклимата в команде и формирование игры строго от обороны. О'Нил объясняет, что у североирландцев нет ресурсов для того, чтобы на протяжении всей игры контролировать мяч, но при этом футболисты должны быть нацеленными на перехват и быстрые контратаки. Именно такая игра позволила форварду "Зелено-белой армии" Кайлу Лафферти забить семь мячей в отборочном цикле - при том, что за два сезона в "Бирмингеме", "Норвиче" и "Ризеспоре" он отметился всего четырьмя попаданиями в цель.

Безусловно, в матче с Польшей, которая по именам намного превосходит североирландцев, команда О'Нила будет пытаться играть подобным образом. При этом подопечные Адама Навалки заявляют, что никакой недооценки соперника с их стороны быть не может.

"Фаворит ли Польша в матче с Северной Ирландией? Нет-нет. Мы не можем недооценивать наших соперников. Польша еще не выиграла ни одного матча на чемпионатах Европы. Мы еще ничего не добились. Совсем ничего. Мы не можем позволить себе неуважительного отношения к сопернику", — считает форвард поляков Аркадиуш Милик, который составит с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски дуэт нападающих "Кадры".

Нападающий подчеркнул, что на родине от сборной Польши ждут хорошего выступления на Евро-2016, что психологически давит на команду. Победа над Северной Ирландией в первом матче сможет снять это давление, потому "бело-красные" настраиваются исключительно на атакующий футбол - тот, который принет команде успех в отборе на Евро-2016.

"Команда здорово подготовилась к турниру, - говорит наставник "Кадры" Адам Навалка. - Мы прошли квалификацию в очень хорошем стиле, а команда постоянно демонстрирует прогресс. Именно поэтому у нас есть большие надежды и ожидания от Евро-2016. Впрочем, здесь нет легких матчей, и игру против Северной Ирландии мы рассматриваем очень серьезно".

Украина - Германия: вопрос фаворита

Если не знать, что сборная Германии является действующим чемпионом мира, но при этом почитать комментарии украинских игроков и тренеров, то может создаться впечатление, что именно подопечные Михаила Фоменко являются фаворитом сегодняшней встречи.

"У нас нет сомнений насчет уровня соперника и каких-то раскладов. Мы знаем, какой будет Германия и как надо против нее действовать", — заявил наставник украинской сборной на предматчевой пресс-конференции.

Ассистент главного тренера команды Андрей Шевченко поддержал шефа, подчеркнув, что от сборной Германии украинцы никаких сюрпризов в плане состава и тактики не ожидают. А полузащитник и лидер сборной Евгений Коноплянка добавил, что сегодня можно найти противоядие против любой команды.

Такой настрой обнадеживает украинских болельщиков, но вряд ли меняет расклад сил перед встречей. Скорее всего, Германия будет больше атаковать, а Украина действовать вторым номером. При такой игре крайне важную роль должны сыграть опорные полузащитники украинцев - от того, насколько успешными в центре поля будут Руслан Ротань, Тарас Степаненко и, предположительно, Сергей Сидорчук, зависит количество украинских контратак. Ну а там при не самой эффективной обороне немцев Украина должна получить свои шансы отличиться голом.

Евро-2016. 11 июня. Календарь:

16:00. Турция - Хорватия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Польша - Северная Ирландия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

22:00. Германия - Украина (прямая трансляция - ТК "Украина")

Также матчи можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.

По материалам The Independent, Four-four-two, ESPN, официального сайта УЕФА.