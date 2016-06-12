Где смотреть матч Германия - Украина
13:34, 12 июня 2016Евро 2016
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Игру покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.
Украинские и немецкие болельщики в ожидании матча / УНИАН
Сегодня во французском Лилле сборная Украины проведет первый матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станут действующие чемпионы мира из Германии.
Первый матч украинцев на Евро покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.
В Киеве, в частности, матч можно будет увидеть в большой компании на следующих локациях:
- на Почтовой площади;
- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);
- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);
- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");
- на Трухановом острове.
По ТВ матч покажет телеканал "Украина".
Начало игры Украина - Германия в 22.00 по киевскому времени.
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