Где смотреть матч Германия - Украина

Сегодня во французском Лилле сборная Украины проведет первый матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станут действующие чемпионы мира из Германии.

Первый матч украинцев на Евро покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.

В Киеве, в частности, матч можно будет увидеть в большой компании на следующих локациях:

- на Почтовой площади;

- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);

- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);

- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");

- на Трухановом острове.

По ТВ матч покажет телеканал "Украина".

Начало игры Украина - Германия в 22.00 по киевскому времени.