Сборные Украины и Германии провели тренировки накануне матча (фоторепортаж)

12:54, 12 июня 2016
Евро 2016
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Команды готовятся к первому матчу на Евро-2016

Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии / УНИАН

Национальная сборная команды Украины по футболу 11 июня провела открытую тренировку во французском городе Лилль накануне матча против сборной Германии.

Соперник украинской сборной также провел свою тренировку.

Вместе с тем футбольные болельщики обеих команду уже собрались в городе в ожидании первого матча группового этапа Евро-2016 в группе С, который начнется сегодня в 22:00.

Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии /  © УНИАН
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами /  © УНИАН
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами /  © УНИАН
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами /  © УНИАН
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами
Немецкая сборная также провела тренировку накануне матча с украинцами /  © УНИАН
Украинские и немецкие болельщики в ожидании матча
Украинские и немецкие болельщики в ожидании матча /  © УНИАН
Украинские и немецкие болельщики в ожидании матча
Украинские и немецкие болельщики в ожидании матча /  © УНИАН

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