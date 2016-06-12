Сборные Украины и Германии провели тренировки накануне матча (фоторепортаж)
12:54, 12 июня 2016Евро 2016
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Команды готовятся к первому матчу на Евро-2016
Тренировка сборной Украины накануне матча против команды Германии / УНИАН
Национальная сборная команды Украины по футболу 11 июня провела открытую тренировку во французском городе Лилль накануне матча против сборной Германии.
Соперник украинской сборной также провел свою тренировку.
Вместе с тем футбольные болельщики обеих команду уже собрались в городе в ожидании первого матча группового этапа Евро-2016 в группе С, который начнется сегодня в 22:00.
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