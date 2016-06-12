Сборные Украины и Германии провели тренировки накануне матча (фоторепортаж)

Национальная сборная команды Украины по футболу 11 июня провела открытую тренировку во французском городе Лилль накануне матча против сборной Германии.

Соперник украинской сборной также провел свою тренировку.

Вместе с тем футбольные болельщики обеих команду уже собрались в городе в ожидании первого матча группового этапа Евро-2016 в группе С, который начнется сегодня в 22:00.