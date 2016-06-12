Сборная Украины: набраться оптимизма

Уверенность. Пожалуй, именно это чувство больше всего излучала сборная Украины во время подготовки ко второму в своей истории чемпионату Европы. Читая репортажи из Франции, просматривая видео тренировок и слушая комментарии наших футболистов, ощущается, что в команде хорошее настроение. Наставник сборной Михаил Фоменко также вносит позитив: по его словам, накануне Евро-2016 у его подопечных было достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к матчам. Еще чуть-чуть, и можно будет поверить, что наша сборная будет не только стараться выжимать скучную победу со счетом 1:0, но и демонстрировать зрелищный футбол.

Тем временем, в Украине отношение к своей сборной можно назвать скептическим. К примеру, кого-то возмущает закрытость национальной команды, которая для подготовки к Евро-2016 закрылась от людей в далеком Экс-ан-Провансе. Другие вспоминают недавние драки в чемпионате Украины, где не в лучшем свете оказались себя сразу несколько футболистов сборной - Ярмоленко, Степаненко, Зозуля и другие. Плюс, мало кому понравился трюк ФФУ и тренерского штаба с запоздалым привлечением в национальную команду игроков, выступавших в чемпионате России. Скорее всего, Евгений Селезнев, Богдан Бутко и Александр Зинченко намеренно не были названы в предварительной заявке на Евро-2016, так как Федерация побоялась инцидентов, пока сборная находится в Киеве. Быстро вскрывшийся обман, безусловно, не делает чести ни ФФУ, ни Фоменко.

Все эти причины, а также блеклая игра сборной в отборочном турнире навевают пессимизм. В это же время в далекой Англии знаменитый в прошлом футболист, а ныне ТВ-эксперт Майкл Оуэн, формируя свой прогноз на Евро-2016, ставит Украину на второе место в группе, выше Польши и Северной Ирландии. Наверняка, у него просто не было возможности проникнуться украинской ментальностью, в которой принято считать, что все наши футболисты изначально ни на что серьезное не годятся. А если и годятся, то уже испортились как люди, да и вообще не подходят главной команде страны по своим морально-этическим качествам. Ну этих футболистов, в общем.

Именно поэтому накануне Евро-2016 перед сборной Украины стоит сверхзадача - вернуть болельщикам оптимизм и уважение к себе. Есть ли у команды Фоменко возможности для этого? Есть.

Если говорить об индивидуальностях, то сборная Украины наверняка уступает не только чемпионам мира из Германии, но и Польше. У нас в команде нет топ-игроков, а еще мы очень зависим от крепости нервов Андрея Пятова, настроения Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, везения Романа Зозули и Евгения Селезнева. Поэтому сборной придется брать свое другими качествами. Украина - это самоотверженность, это тяжелая работа, постоянная взаимовыручка и вера в свою удачу. Именно такой должна быть команда Фоменко на Евро-2016, если рассчитывает добиться успеха.

Первый матч против сборной Германии, несомненно, станет для сборной Украины особенным. В товарищеских матчах чемпионы мира не выглядели сверхубедительно, а потому это будет прекрасная возможность для подопечных Фоменко самоутвердиться - показать, что тренерский штаб умеет использовать слабости соперника, что команда периодически может диктовать темп сопернику, что наши лидеры способны решать эпизоды в свою пользу. Главное - что сборная Украины, по крайней мере, ментально, ничуть не проигрывает немцам.

Через четыре дня в матче с Северной Ирландией мы должны закрепить успех. В этой встрече красивой игры уж точно ждать не стоит, зато зрители на стадионе в Лионе наверняка увидят много борьбы. Здесь Украина должна продемонстрировать свой класс, который серьезно превышает класс соперника.

Встреча с Польшей в третьем туре вполне может стать ключевой для Украины. Но далеко небезгрешная оборона команда Адама Навалки обязательно предоставит Украине шансы забить. В этой игре нам как раз не помешает удача.

В любом случае, сборная должна в обязательном порядке выходить в 1/8 финала и цепляться за четвертьфинал. Ну а теоретический выход в полуфинал Евро-2016 может стать удивительным бонусом, который принесет всей стране положительные эмоции и гордость за Украину!

Вперед, сборная!

Алексей Игнатенко