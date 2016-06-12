Мутко о драке фанатов: Мы цивилизованная страна, виновата слабая организация безопасности, но все нормально

Такое мнение он высказал ТАСС.

"Стычки не было, но такие матчи надо организовывать нормально, надо разводить болельщиков (на секторах стадиона). Были петарды, взрывпакеты, вот это плохо, конечно. Здесь ни сеток, ничего, такие вещи понимать надо", - сказал Мутко по телефону.

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"Мы - цивилизованная страна, - продолжил министр. - Больше надумано было, по факту тут все нормально. Когда закончился матч, не было разграничения, британцы расстроены, конечно, но всех быстро развели, все нормально".

Накануне матча в Марселе в масштабных столкновениях участвовали несколько сотен российских и английских болельщиков. По данным французской полиции, более 30 человек ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один из англичан - в крайне тяжелом состоянии. Также во время столкновений пострадали трое полицейских.