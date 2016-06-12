Федецкий: "Изучили сборную Германии вдоль и поперек"

Сборная Украины больше недели готовилась к своему первому матчу на Евро-2016 против сборной Германии. Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал защитник сборной Украины Артем Федецкий, сообщает Sport Arena.

"Нормально и спокойно готовимся. Больше недели уделили внимания сопернику, разобрали их матчи и индивидуально игроков, так что все готовимся спокойно, с горячим сердцем и холодной головой" — сказал Федецкий.

"Пересмотрели Германию вдоль и поперек, индивидуально каждого из игроков, кто как действует. Правда, разбирать – это одно, а на поле все может быть по-другому. Если мы будем одним коллективом и одним целым, будем работать, как один организм, подстраховывать друг друга, то все будет хорошо".

Матч Германия — Украина начнется сегодня, в 22:00. Прямая трансляция на телеканале "Украина".