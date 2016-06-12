Сборной России по футболу могут грозить серьезные санкции за драку ее фанатов на матче с Англией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) откроет дисциплинарное производство из-за столкновения болельщиков, которое произошло в субботу, 11 июня, во время проведения матча "Евро-2016" между сборными Англии и России на стадионе в Марселе.

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Как передает Deutsche Welle, России могут грозить серьезные санкции, поскольку именно российские фанаты спровоцировали беспорядки на стадионе, напав на сектор с английскими болельщиками. После того, как сборная России сравняла счет в конце матча, российские фанаты стали бросать различные предметы в сторону одного из секторов с англичанами, а затем прорвались к ним через кордон стюардов. Английские фаны в основном спасались бегством в направлении выходов со стадиона. Конфликт удалось погасить после вмешательства стюардов.

Накануне матча в Марселе в масштабных столкновениях участвовали несколько сотен российских и английских болельщиков. По данным французской полиции, более 30 человек ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один из англичан - в крайне тяжелом состоянии. Также во время столкновений пострадали трое полицейских.

Во время проведения предыдущего чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине и Польше за беспорядки, которые устраивали российские болельщики, на Федерацию футбола России были наложены серьезные санкции УЕФА, в том числе и штрафы.