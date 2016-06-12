СМИ назвали причину инцидента после матча между фанатами России и Англии (видео)
Инцидент в Марселе после матча Англия - Россия, который перерос в потасовку между фанатами сборных, мог быть спровоцирован выпущенной сигнальной ракетой.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.
Так, проблемы на стадионе начались после того, как со стороны болельщиков РФ почти в конце игры в сектор болельщиков Англии была выпущена сигнальная ракета.
Отмечается, что после этого некоторые фаны начали перелезать через барьеры, разделяющие сектора.
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В свою очередь спортивный редактор издания Дэн Роан в своем Twitter написал, что у английских болельщиков началась паника, они перепрыгивали ограждение. "Есть серьезные вопросы к УЕФА. Паника, скорее всего, была вызвана взрывом. Как это устройство могло оказаться на стадионе?", - выразил Роан возмущение.
Big q's for UEFA here; stampede appears to have been triggered by explosion. How did such a device make it inside & where was segregation?— Dan Roan (@danroan) June 11, 2016
Кроме того, местное издание La Provence показало видео одного из очевидцев. На записи, по словам издания, видно, как кто-то из российских болельщиков запускает ракету в сторону сектора с английскими фанатами. Затем болельщики спешно покидают свои места.
Напомним, после окончания матча между сборными Англии и РФ драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах. Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами.
В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.