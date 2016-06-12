СМИ назвали причину инцидента после матча между фанатами России и Англии (видео)

Об этом сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

Так, проблемы на стадионе начались после того, как со стороны болельщиков РФ почти в конце игры в сектор болельщиков Англии была выпущена сигнальная ракета.

Отмечается, что после этого некоторые фаны начали перелезать через барьеры, разделяющие сектора.

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В свою очередь спортивный редактор издания Дэн Роан в своем Twitter написал, что у английских болельщиков началась паника, они перепрыгивали ограждение. "Есть серьезные вопросы к УЕФА. Паника, скорее всего, была вызвана взрывом. Как это устройство могло оказаться на стадионе?", - выразил Роан возмущение.

Big q's for UEFA here; stampede appears to have been triggered by explosion. How did such a device make it inside & where was segregation? — Dan Roan (@danroan) June 11, 2016

Кроме того, местное издание La Provence показало видео одного из очевидцев. На записи, по словам издания, видно, как кто-то из российских болельщиков запускает ракету в сторону сектора с английскими фанатами. Затем болельщики спешно покидают свои места.

Напомним, после окончания матча между сборными Англии и РФ драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах. Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами.

В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.