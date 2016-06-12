Количество пострадавших в столкновениях фанатов России и Англии в Марселе возросло до 35 (фото, видео)

Об этом сообщили в местной префектуре, передает La Provence.

Четыре человека получили серьезные травмы.

При этом издание отмечает, что большинство пострадавших во время столкновений уже готовы покинуть медучреждения.

Читайте такжеАнглийский фанат, избитый российскими болельщиками в Марселе, пережил клиническую смерть - СМИ (фото)Напомним, после окончания матча между сборными Англии и РФ драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах.

Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами.

В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться. Когда англичане начали расходиться со стадиона, российских болельщиков не выпускали.