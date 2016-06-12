Английский фанат, избитый российскими болельщиками в Марселе, пережил клиническую смерть - СМИ (фото)

Об этом сообщает La Provence.

По сообщениям французских СМИ, у пострадавшего очень тяжелые травмы.

Его имя пока не раскрывают.

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Известно лишь, что английский болельщик пережил клиническую смерть.

Напомним, количество пострадавших в ходе столкновений, которые произошли в Марселе перед матчем чемпионата Европы по футболу между Россией и Англией, возросло до 31 человека.