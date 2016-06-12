Во Франции накануне игры сборных на Евро-2016 подрались фанаты из Польши и Северной Ирландии - СМИ

02:57, 12 июня 2016
Евро 2016
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Во Франции произошли драки не только между российскими и английскими фанатами.

REUTERS

В Twitter появилось сообщение, что в Ницце подрались болельщики из Польши и Северной Ирландии.

Отмечается, что французская полиция пыталась их успокоить.

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Матч между сборными Польши и Северной Ирландии состоится в Ницце 12 июня.

Напомним, в течение последних дней перед матчем Евро-2016 между сборными Англии и России в Старом порту Марселя возникали стычки между английскими и российскими фанатами.

Полиции пришлось несколько раз применять слезоточивый газ для разгона участников драки болельщиков.

Кроме того, СМИ в субботу сообщили, что после очередной стычки один из английских поклонников футбола находится в критическом состоянии.

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