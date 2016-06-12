Французские власти завели дело на российского болельщика после столкновений на Евро-2016

Об этом заявил президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, передает "Р-Спорт".

"Дело на одного российского болельщика, действительно, возбуждено. Пока не знаю, по какому факту. Он был задержан в Старом порту. Была информация, что один англичанин имеет тяжелые ранения. Возможно, полиция будет стараться связать нашего соотечественника с этим инцидентом", - сказал Шпрыгин по телефону.

Читайте такжеДраки между фанами РФ и Англии на Евро-2016: число пострадавших достигло 31 (фоторепортаж)Напомним, на протяжении последних дней перед матчем Евро-2016 между сборными Англии и России в Старом порту Марселя возникали стычки между английскими и российскими фанатами.

Полиции пришлось несколько раз применять слезоточивый газ для разгона дерущихся болельщиков.

Кроме того, СМИ в субботу сообщили, что после очередной стычки один из английских поклонников футбола находится в критическом состоянии.