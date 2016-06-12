Драки между фанами РФ и Англии на Евро-2016: число пострадавших достигло 31 (фоторепортаж)

Об этом сообщили в префектуре Марселя, передает РБК со ссылкой на газету La Provence.

Отмечается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в префектуре подтвердили, что один англичанин находится в тяжелом состоянии.

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Кроме того, в ходе беспорядков пострадали трое полицейских.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в городском порту Марселя подрались российские и английские фанаты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. После того, как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.

Это уже далеко не первая драка фанов двух команд, которые выясняют отношения с вечера пятницы.