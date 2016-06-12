В Марселе российские фаны атаковали английских после матча прямо на трибунах (фото, видео)
В Марселе на Евро-2016 футбольные болельщики уже второй день устраивают беспорядки.
Российских болельщиков попросили оставаться на местах после окончания матча Англия-Россия, передает varlamov.ru.
Но вскоре появились сообщения, что российские фанаты напали на англичан.
BREAKING: Russia fans attacking England fans after match at European Championship.— The Associated Press (@AP) June 11, 2016
Драка вспыхнула прямо на трибунах. Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.
Ça part en live dans le virage sud #ANGRUS#Marseille#EURO2016pic.twitter.com/sphaMY0sIx— Christine Laemmel (@laemmelc) June 11, 2016
Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.
Читайте такжеБолельщики России и Англии подрались перед матчем Евро-2016 в Марселе (видео)
Когда англичане начали расходиться со стадиона, российских болельщиков не выпускали.
Les supporters anglais, déçus, restent très calmes sur le boulevard Michelet. #ANGRUS#EURO2016#Marseillepic.twitter.com/lnWcsoXnma— La Provence à l'Euro (@LaProvenceEuro) June 11, 2016
В свою очередь Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, сказал агентству "Р-Спорт", что драки на трибунах не было: "Драки как таковой не было, но выглядеть все могло именно так, поскольку бегала там вся трибуна. Сейчас болельщики покинули стадион и расходятся по городу".
Район Старого порта, где сегодня днем проходили столкновения болельщиков, сейчас переполнен полицейскими. Большинство баров закрыты. По итогам дня арестованы 8 человек.
Стало известно, что на одного из российских болельщиков в Марселе завели уголовное дело. Об этом "Р-Спорт" рассказал Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков. Возможно, его обвиняют в избиении англичанина, который сейчас в тяжелом состоянии.
Отмечается, что район Старого порта оцеплен тридцатью полицейскими автомобилями. Первая волна английских болельщиков прошла мирно.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в городском порту Марселя подрались российские и английские фанаты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. После того, как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.
Это уже далеко не первая драка фанов двух команд, которые выясняют отношения с вечера пятницы.