В Марселе российские фаны атаковали английских после матча прямо на трибунах (фото, видео)

Российских болельщиков попросили оставаться на местах после окончания матча Англия-Россия, передает varlamov.ru.

Но вскоре появились сообщения, что российские фанаты напали на англичан.

BREAKING: Russia fans attacking England fans after match at European Championship. — The Associated Press (@AP) June 11, 2016

Драка вспыхнула прямо на трибунах. Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.

Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Читайте такжеБолельщики России и Англии подрались перед матчем Евро-2016 в Марселе (видео)

Когда англичане начали расходиться со стадиона, российских болельщиков не выпускали.

В свою очередь Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, сказал агентству "Р-Спорт", что драки на трибунах не было: "Драки как таковой не было, но выглядеть все могло именно так, поскольку бегала там вся трибуна. Сейчас болельщики покинули стадион и расходятся по городу".

Район Старого порта, где сегодня днем проходили столкновения болельщиков, сейчас переполнен полицейскими. Большинство баров закрыты. По итогам дня арестованы 8 человек.

Стало известно, что на одного из российских болельщиков в Марселе завели уголовное дело. Об этом "Р-Спорт" рассказал Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков. Возможно, его обвиняют в избиении англичанина, который сейчас в тяжелом состоянии.

Отмечается, что район Старого порта оцеплен тридцатью полицейскими автомобилями. Первая волна английских болельщиков прошла мирно.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в городском порту Марселя подрались российские и английские фанаты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. После того, как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.

Это уже далеко не первая драка фанов двух команд, которые выясняют отношения с вечера пятницы.