Сборные Англии и России сыграли вничью на Евро-2016

В Марселе завершился матч первого тура группового этапа Евро-2016, в котором сборная Англии играла с командой России и сыграла вничью - 1:1.

Матч с самого начала проходил с большим территориальным и игровым преимуществом английской команды. Тем не менее, плотная эшелонированная оборона россиян на протяжении полутора таймов позволяла команде удерживать равновесие в счете.

Решающий эпизод в матче мог случился на 73-й минуте, когда россияне нарушили правила у линии штрафной почти по центру ворот. В этом эпизоде "отличился" Щенников, который получил от судьи предупреждение. Гол отличный ударом со штрафного в верхний угол ворот забил Дайер.

Тем не менее, россияне отличились в самой концовке, на 90-й минуте, когда после розыгырша стандарта Березуцкий головой сбросил мяч на Глушакова, который ногой поразил уже пустые ворота.

Таким образом, по итогам 1-го тура соревнований в Группе В у сборной Уэльса 3 очка, Англии и России - по 1 Словакии - 0.

Англия - Россия - 1:1 (0:0)

Гол: Дайер, 73 - Глушаков, 90.

А: Харт, Уолкер, Кэхилл, Смоллинг, Дайер, Роуз, Стерлинг Р. (Милнер, 86), Лаллана, Алли, Кейн Г., Руни (Уилшир, 78)

Р: Акинфеев, Смольников, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Шатов, Кокорин, Смолов (Мамаев, 85), Дзюба

Предупреждения: Кэхилл 62' - Щенников 72