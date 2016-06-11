Фоменко: "Определились с составом на Германию на 90 процентов"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко встретился с прессой накануне стартового поединка сине-желтых на Евро-2016, рассказав о состоянии команды и поделившись самыми свежими ожиданиями от завтрашнего матча, сообщает SportArena.

"Любая команда никогда не стоит на месте, и вряд ли уж становиться хуже (за некоторыми исключениями). Поэтому я уверен, что сборная Германии образца ЧМ-2014 — это уже история. Сейчас это уже другая команда, которая нацелена выиграть Евро, ведь немцы очень давно не выигрывали чемпионат Европы", - поделился своим мнением Фоменко о сопернике.

На вопрос о том, как на подготовку сборной Украины влияет нынешняя неспокойная ситуации в стране, тренер ответил: "Конечно же, ситуация не способствует позитивной обстановке. Но команда делает все для того, чтобы добывать положительный результат и радовать украинцев".

На вопрос, "определили ли вы состав на игру с Германией?", Фоменко ответил: "По составу мы всегда определяемся в день игры. Тренерский штаб собирает всю информацию, и тогда уже решаем. Конечно, процентов на 90 уже определились с составом, но до завтра еще имеем время подумать".

А на вопрос, насколько тяжело начинать турнир с его фаворитом, отметил: "Это всегда сложно. Может быть, в некотором плане нам и повезло, что мы играем с таким соперником. У нас нет сомнений насчет соперника и каких-то раскладов. Мы знаем, какой будет Германия и как надо действовать против нее".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины стартует на Евро-2016 завтра, 12 июня, матчем против Германии. Также в групповом раунде турнира команда Михаила Фоменко сыграет с командами Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).