Уэльс обыграл Словакию в матче Евро-2016

В Бордо завершился матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Уэльса играла с командой Словакии и обыграла соперника со счетом 2:1.

Решающий гол в игре был забит на 81-й минуте.

Матч дебютантов Евро вышел достаточно боевым и уже в самом начале игры состоялся первый голевой момент. На 10-й минуте Бейл ударом со штрафного перекинул мяч через "стенку" и попал в дальний угол. Вратарь словаков Козачик, который порывался сместиться к ближней штанге, не успел среагировать на удар.

После этого игра выровнялась а в середине второго тайма словаки сравняли счет, что вполне соответствовало логике событий. Мак вошел в чужую штрафную по её правому краю и отдал пас в центр, где Дуда, уйдя от Уильямса, пробил в противоход вратарю.

Тем не менее, решающий момент в матче был впереди. На 81-й минуте Рэмси продрался через центр поля, ушел от Шкртела и отдал немного правее на Робсона-Кану, который в касание переправил мяч в сетку словацких ворот.

Словаки имели шикарный момент для того чтобы сравнять счет на 86-й минуте, но Немец пробил прямо во вратаря.

Уэльс - Словакия - 2:1 (1:0)

Голы - Бейл (10), Робсон-Кану (81) - Дуда (61).

У: Уорд Д., Гантер, Тейлор Н., Дэвис Б., Честер, Уильямс Э., Аллен, Рэмси (Ричардс, 89), Эдвардс Д. (Ледли 69') , Уильямс Дж-н (Робсон-Кану 71') , 11. Бэйл

С: Козачик, Шкртел, Пекарик, Дюрица, Грошовски (Дуда, 60'), Куцка, Мак, Вайсс (Стох), Швенто, Гамшик, Дюриш (Немец 60').

Предупреждения: Грошовски 31', Мак 78', Вайсс-мл. 80', Куцка 83' - все Словакия