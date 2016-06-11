В Марселе вновь подрались фаны России и Англии, министр спорта Франции назвал матч взрывоопасным

В городском порту Марселя подрались российские и английские фанаты, сообщает «Чемпионат».

Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

После того как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.

Это уже далеко не первая драка фанов двух команд, которые выясняют отношения с вечера пятницы.

В свою очередь, министр спорта Франции Патрик Каннер назвал матч Евро-2016 Англия - Россия потенциально взрывоопасным.

«Это один из пяти рискованных матчей турнира. Британцы и русские, учитывая нравы и тех и других... Это может быть взрывоопасно. Все возможное будет сделано для обеспечения безопасности на этом матче сегодня вечером», — сказал Каннер.

Матч между сборными России и Англии состоится 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.